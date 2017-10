Bandidos abrem túnel de 17 metros para furtar combustível

Um túnel de 17 metros foi descoberto pela polícia, no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba, onde estavam armazenados contêiners com combustível furtado. Uma escada era usada para acesso. No local, a polícia encontrou contêineres para armazenar gasolina, mangueiras e nafta, usada como matéria-prima para a indústria petroquímica. O galpão foi interditado pela Defesa Civil. Ninguém foi preso.

Equipes da Transpetro estiveram no local, além de policiais do Grupo Armado de Repressão à Roubos e Assaltos (Garra).

Havia toda uma operação de engenharia para furtar os produtos. Uma investigação do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil, chegou até o galpão.

Os técnicos da Transpetro fizeram a medição do túnel pelo lado de fora, por causa do risco de explosão. O galpão fica em uma área industrial e do outro lado tem uma escola. As investigações vão continuar. No local não foi detectado vazamento de combustível e não foi necessária a interdição de residências.