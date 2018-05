Bandidos agridem agricultor durante invasão a sítio; três são presos em Suzano

Três homens, de 19 a 25 anos, foram presos por suspeita de participar da invasão a um sítio de agricultores, no bairro do Raffo, em Suzano. Na ocasião, cinco bandidos entraram na propriedade e roubaram dinheiro e um carro. Além disso, o bando agrediu um idoso, de 66 anos, para forçá-lo a entregar mais itens de valor.

As prisões foram realizadas nesse sábado (26). O bando foi preso após câmeras de vigilância flagrarem-os abandonando o carro dos agricultores na Estrada do Samuel. Pelas filmagens, a polícia conseguiu ver que parte da quadrilha teria entrada num imóvel. O grupo foi detido dentro de uma residência, e negou ter participado do crime.

Mesmo com as declarações, os policiais conduziram-os ao distrito central da cidade. Durante a ação, a polícia apreendeu R$ 903 e dois celulares.

Na delegacia, as vítimas foram categóricas ao apontar os detidos como integrantes da quadrilha, inclusive reconhecendo-os pelas características físicas, bem como pelas roupas. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos afirmaram que somente irão se manifestar à Justiça.

O caso foi registrado como roubo à residência e roubo a veículo, com agravantes, como concurso de duas ou mais pessoas e violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.