Bandidos amordaçam comerciante e roubam loja de eletrônicos em Itaquá

Dois bandidos foram presos após amordaçarem e roubarem uma loja de vídeogame. A ação aconteceu na Avenida Ítalo Adami, próximo ao local do crime, em Itaquaquecetuba.

As prisões foram realizadas por guardas civis municipais (GCMs) nessa terça-feira (12). Os ladrões foram capturados instantes após o assalto. Com eles, foram localizadas duas mochilas.

Consoles de videogame, jogos e um notebook foram recuperados. Os itens estão avaliados em mais de 1,2 mil.

Segundo a corporação, os indivíduos tinham passagens na polícia. Agora, eles responderão por roubo, com agravante por ter ameaçado e amordaçado a vítima.

Receptação

Também nesta terça-feira, a corporação apreendeu um adolescente com um carro furtado. A ação foi realizada na Rua Londrina, no Jardim Miraí. De acordo com os GCMs, o veículo tinha sido furtado em Guarulhos.

Quanto ao adolescente, os agentes municipais disseram que encontraram-o dentro do carro retirando as peças para vendê-las.