Bandidos arremessam celulares dentro do CDP de Suzano

Bandidos arremessaram celulares para dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Os objetos foram localizados por agentes penitenciários. No total, foram apreendidos quatro telefones celulares e um carregador.

O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22). De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os celulares foram encontrados numa ronda, próximo à linha de tiro da unidade prisional. O órgão disse que os telefones móveis estavam enrolados em meia.

A SAP, ainda, destacou que a localização imediata corrobora com a política do local em obstruir todo o tipo de itens ilícitos, como drogas. De acordo com o órgão, o mesmo tipo de ocorrência, com o arremesso envolto em meia, foi registrado no CDP de Vila Independência, na Capital. Em relação ao caso de São Paulo, eram 11 celulares e 11 pacotes de maconha.

A apreensão foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Segundo a Polícia Civil, os celulares apreendidos servirão como objeto de investigação, uma vez que tentarão descobrir quem era o receptor deles.