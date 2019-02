Bandidos atiram contra policiais e são presos com apoio do helicóptero Águia da PM Ao menos, quatro criminosos tentavam roubar veículos na Avenida do Paiol

Por Marcus Pontes - de Ferraz 14 FEV 2019 - 08h28

Aeronave da PM ajudou no cerco aos criminosos Foto: Bruna Nascimento/Divulgação Ao menos, três bandidos foram presos pela Polícia Militar durante ação contra ladrões de carros, nessa quarta-feira à tarde (13), na Avenida do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos. O grupo foi preso após grande cerco de policiais da cidade e apoio aeronave da corporação. Denúncia apontou que quatro criminosos estariam tentando roubar veículos na avenida, uma importante via de acesso para o município ferrazense. Motoristas chegaram a voltar de ré, para escapar da tentativa de assalto. Policiais seguiram à região e flagraram dois indivíduos fugindo por um matagal. Mais dois suspeitos tentaram escapar em um VW Voyage, mas acabaram colidindo em dois carros (Honda Fit e Toyota Corolla) e foram presos. Os bandidos, que fugiram pelo matagal, tentaram ajudar os comparsas e atiraram contra os policiais, que não foram atingidos. Houve reação aos disparos, porém, ninguém foi atingido. Buscas foram intensificadas na mata, com o apoio do helicóptero Águia, e um terceiro criminoso foi preso. A ação para capturar o bando envolveu mais de 15 policiais da 3ª Cia do 32º Batalhão de Polícia (BPM/M). Os indivíduos presos responderão por tentativa de roubo, receptação e corrupção de menores, já que havia adolescentes entre os detidos.

