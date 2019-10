Bandidos atiram contra policial militar de folga durante tentativa de assalto na Rua Guilherme Garijo

Bandidos, em um carro roubado, trocaram tiros com um policial militar à paisana numa tentativa de assalto, na Rua Guilherme Garijo, região Norte de Suzano, durante a noite desta quarta-feira, 30. O militar não foi atingido. Não há, por enquanto, informações de que algum bandido tenha procurado ajuda em hospitais da região.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo dos criminosos era o de roubar a motocicleta do policial. Para a ação, os ladrões utilizaram um Renault Sandero, de cor branca, que havia sido roubado instantes antes à tentativa de assalto.

O DS apurou que um dos criminosos atirou primeiro contra o policial. Houve reação. Do confronto, a princípio, ninguém ficou ferido. Os ladrões conseguiram fugir no Sandero. O veículo foi abandonado na Rua José Ramada Silva, região da Chácara Mea.

Ainda de acordo com a PM, houve um segundo roubo a veículo no bairro. Os indícios indicam que o crime foi cometido pelos bandidos envolvidos no confronto com o policial.

O palco do tiroteio foi preservado. O Sandero, apreendido na ação, deve ser analisado por peritos da Polícia Científica. Buscas são realizadas na cidade, para localizar os criminosos.