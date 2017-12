Bandidos atiram e matam comerciante com cinco tiros dentro de bar no Jardim Revista

O comerciante Ricardo da Silva Fernandes, de 35 anos, foi assassinado dentro de um bar, na Rua Supremus, no Jardim Revista, em Suzano. A vítima é dona do comércio. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

Fernandes foi morto no final da noite desta quinta-feira (14). Segundo a polícia, a vítima foi atingida por cinco disparos. As primeiras informações sobre o caso apontam que o ataque foi praticado por cinco bandidos. Eles teriam chegado num Ford Ka, de cor preta. O alvo era justamente o dono do bar.

A vítima chegou a ser levada por clientes do bar às pressas à Santa Casa de Suzano. Mas morreu devido aos ferimentos causados. Não houve registro de mais pessoas feridas. À reportagem, a polícia disse que há fortes indícios de que os assassinos sejam os mesmos que, em junho deste ano, roubaram o comércio. O motivo é que o veículo usado no crime desta semana é semelhante ao fato ocorrido no meio do ano.

O SHPP de Mogi foi acionado, bem como peritos da Polícia Científica. Até o momento, não há informações se câmeras de monitoramento foram encontradas. E se houve a apreensão de cápsulas decorrentes aos disparos.

Apesar do caso ter sido registrado na Delegacia Central, a delegacia especializada em mortes violentas assumirá as investigações.