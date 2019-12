Bandidos atropelam policial militar e atiram durante fuga; um foi preso

Um homem foi preso após atropelar um policial militar e atirar contra à equipe, na madrugada de domingo, 22, na Estrada da Boa Vista, em Mogi das Cruzes. O preso, que está na cadeia pública mogiana, irá responder pelos crimes de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

As informações divulgadas pela Polícia Militar indicam que policias foram chamados, para dar apoio a um atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, foi encontrado um indivíduo em atitude suspeita. Tal pessoa, porém, não tinha nenhum item ilícito.

Ainda de acordo com a PM, foi então que um carro surgiu em alta velocidade. Ao perceber que policiais estavam no local, o motorista acelerou e atropelou um policial militar. Ele teve ferimentos na perna. Além disso, os ocupantes do carro atiraram. Houve revide, mas ninguém foi atingido.

Depois do atentado aos militares, um grande cerco foi realizado na região. O carro usado no crime foi encontrado abandonado. À reportagem, a polícia informou que, depois de uma denúncia anônima, um dos bandidos foi preso. Os detalhes sobre o caso ainda não foram divulgados.