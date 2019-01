Bandidos bloqueiam passagem e roubam carro de família na Estrada dos Fernandes

Uma família ficou sob a mira de revólveres durante um assalto na Estrada dos Fernandes, em Suzano. O roubo aconteceu na noite dessa terça-feira (29). A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou o veículo, mas não localizou nenhum dos criminosos.

Segundo agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), as vítimas noticiaram o crime e aguardaram na base da GCM no Casa Branca. Buscas foram realizadas, em especial na região do bairro Sete Cruzes, onde havia suspeitas de que os criminosos ainda poderiam estar.

Apesar de localizar o carro, os guardas fizeram varredura, contudo, não encontraram nenhum dos criminosos. A família alvo dos bandidos informou que somente foram levados pertences pessoais. E que os ladrões estavam em um Fiat Uno, de cor preta.

A Polícia Civil deve abrir investigação para descobrir se estes criminosos, principalmente o carro citado, foram relacionados em outros crimes semelhantes na estrada, que é uma das alternativas para ter acesso a Zona Leste de São Paulo ou o ABC Paulista.