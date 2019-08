Bandidos em bicicletas roubam homem na Vila Figueira; foragido da Justiça é preso

Um homem foi preso sob suspeita de participar de um assalto na Avenida Água Branca, Vila Figueira, em Suzano. O assalto aconteceu nessa quinta-feira à noite, 29. De acordo com a Polícia Militar, um segundo criminoso conseguiu escapar.

Policiais conseguiram achar o suspeito na mesma via do crime. Contudo, na ocasião da abordagem, o dinheiro e o celular, que haviam sido roubados da vítima, não foram localizados. A vítima reconheceu o suspeito preso como sendo um dos autores do roubo. Buscas foram realizadas na região, mas o segundo criminoso não foi localizado.

Tanto vítima quanto suspeito foram levados à delegacia, para formalizar o registro. Ambos foram ouvidos. O primeiro a depor foi o rapaz assaltado. Segundo ele, os bandidos chegaram em duas bicicletas e, após grave ameaça, o roubaram. A declaração do suspeito não foi divulgada.

Além da acusação de roubo, os policiais descobriram que o suspeito era procurado da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia Central.