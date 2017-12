Bandidos entram em bar e atiram duas vezes no rosto de cliente no Jardim Maragojipe

Um homem, de 32 anos, foi baleado no rosto dentro de um bar em Itaquaquecetuba. O fato aconteceu neste sábado (16), na Rua Olaria, no Jardim Maragojipe. A polícia busca informações para capturar os responsáveis pelo ataque. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida com vida ao Hospital Santa Marcelina da cidade.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima estava bebendo com um amigo. Duas pessoas chegaram numa moto e atiraram duas vezes. Os tiros pegaram no rosto do homem. O alvo dos criminosos era justamente a vítima, já que nenhuma outra pessoa foi ferida. Depois do ataque, os bandidos fugiram.

A Polícia Militar (PM) foi notificada sobre o crime. A vítima foi resgatada com vida e levada ao hospital. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde dele é estável e não corre risco de morte. A polícia informou que o ferido foi transferido ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Testemunha

No boletim, a polícia ouviu a principal testemunha do crime. Isto porque o amigo da vítima afirmou conhecere o responsável pelo ataque. A identidade do suspeito, no entanto, não foi divulgada pela polícia. Além disso, o documento policial cita que o ferido tem passagens na Justiça por roubo e corrupção de menores.

A Polícia Civil deve abrir inquérito policial para investigar o crime.

