Bandidos esfaqueiam veterinário e mantém família refém durante assalto em Ferraz

Um veterinário, de 48 anos, foi esfaqueado durante um assalto à residência, na Vila Romanopolis, em Ferraz de Vasconcelos. Ele teve o pulmão e diafragma perfurados pelo golpe. Os bandidos, ainda, agrediram a esposa e ameaçaram a filha da vítima. Segundo a Polícia Civil, o homem está internado no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

Os bandidos invadiram a casa na segunda-feira (1º). Primeiro, os ladrões amarraram o veterinário usando um carregador de celular. O segundo passo dos bandidos foi ir até o quarto da vítima. Lá, eles renderam a esposa do veterinário. Assustada, ela acabou gritado, depois de ser acordada. Os bandidos a agrediram com tapas no rosto.

No boletim, a esposa do veterinário disse que os criminosos usavam facões. Também falou que um bandido deu-lhe outro tapa na perna, e passou a faca no braço como forma de ameaça. A filha mais velha do casal correu para o quarto e tampou a boca da mãe, com intenção de acalmá-la.

A saída de um dos bandidos do quarto, que teria descido para ir onde o veterinário era mantido refém, motivou uma das vítimas a correr para um canto da casa e gritar por socorro. A polícia não especificou quem da família teria tido esta reação. Além disso, as vítimas não divulgaram se este teria sido o motivo para o veterinário ser esfaqueado.

Os bandidos fugiram levando um notebook e um celular. A esposa do veterinário flagrou os criminosos fugindo num Ford Fiesta, de cor vermelha, que horas depois foi encontrado abandonado. Em seguida, a família foi em busca de ajuda médica. O veterinário teve os primeiros atendimentos no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, mas depois foi transferido ao Santa Marcelina de Itaquá, onde permanece internado. O estado de saúde não foi divulgado.

Apesar do caso ter ocorrido na segunda, as vítimas comunicaram o fato à Polícia Civil somente na terça-feira (2). A informação sobre o crime foi divulgada nesta quarta-feira (3).