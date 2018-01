Bandidos fazem buraco na parede e furtam cofre do Banco do Brasil em Itaquá

Bandidos furtaram o cofre do Banco do Brasil, no Centro de Itaquaquecetuba. O crime pode ter ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (11), quando a região registra pouca movimentação de pessoas. Segundo a Polícia Militar (PM), a estimativa inicial dada por funcionários é de que a ação tenha causado um prejuízo à agência entre 40 a 50 mil.

A invasão foi descoberta, no início da manhã, depois que a gerente do banco chegou para iniciar as atividades. Um buraco foi visto na área do estacionamento da agência de uso restrito aos funcionários, que fica na Rua Carlos Barbosa da Silva. A Polícia Militar (PM) foi chamada, fez buscas no local, mas não encontrou nenhum indício de que apontasse ao responsável pelo crime.

De acordo com a tenente Vivian Alexandrina, a suspeita inicial é a de que a quadrilha que furtou o banco tenha tido informações privilegiadas. Isto por causa da precisão do ponto em que foi feito o buraco na parede. “Para se ter uma ideia, eles quebraram a parede no lugar exato onde o cofre estava”.

Depois de quebrar a parede, a quadrilha usou um maçarico para arrombar o cofre e furtar tudo o que havia dentro. Alexandrina disse que uma espécie de caixa de proteção acústica foi montada para abafar o barulho causado pelo arrombamento.

Quadrilha

A PM tente levantar informações sobre o número de bandidos que participaram da invasão. A Polícia Civil procura por câmeras de monitoramento que tenham filmado movimentação acima do normal na região.

O caso segue sob investigação.