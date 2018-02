Bandidos fingem ser policiais civis e roubam caminhoneiro na Rodovia Ayrton Senna

Uma quadrilha esta se passando por policiais civis para praticar assaltos em rodovias da região. O bando usa, inclusive, sirenes e sinais luminosos semelhantes ao de viaturas policiais para enganar as vítimas. O último crime praticado pelos assaltantes foi na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba.

As investigações para tentar identificar os integrantes da quadrilha foram iniciadas. Há suspeitas de que este último crime tenha sido praticado por quatro bandidos. Todos tinham insígnias da Polícia Civil. E um deles estava usando um distintivo da corporação.

O assalto mais recente ocorreu nesta terça-feira (30). A abordagem foi no acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) a Rodovia Ayrton Senna. No boletim, o motorista diz que parou o caminhão, depois de ver um GM Corsa sedan, de cor verde, emitindo sinais sonoros e luminosos e os ocupantes mostrarem distintivos da polícia.

Assim que o motorista estacionou, o bando anunciou o assalto. A vítima foi obrigada a entrar no carro dos criminosos. A quadrilha o levou até um cativeiro mantendo refém por cerca de seis horas. Além disso, os bandidos exigiram que o homem falasse a senha do banco, o que gerou ao prejuízo de R$ 3 mil.

No boletim, a vítima diz ter sido libertada após este longo período, no bairro Taboão, em Mogi das Cruzes. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas sobre os suspeitos.