Bandidos invadem agência dos Correios e mantém clientes e funcionários reféns

Bandidos invadiram a agência dos Correios no Centro de Santa Isabel na manhã desta quinta-feira, 28. Segundo as primeiras informações, o bando mantém clientes e funcionários reféns. Dois suspeitos já se entregaram.



A Polícia Militar negocia a rendição do restante dos bandidos. A princípio, o objetivo deles era o de levar uma quantia em dinheiro da agência.



Policiais bloquearam a via onde fica a agência. O local está cercado. O DS aguarda mais informações sobre o caso. O texto pode ser atualizado a qualquer momento.