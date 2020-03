Bandidos invadem casa e roubam carro de aposentado no Jardim Leblon

Dois bandidos invadiram uma casa e roubaram um casal de idosos, no sábado à tarde, no Jardim Leblon, em Suzano. Os ladrões fugiram levando dois televisores, documentos pessoais, além de cartões tanto bancário quanto do transporte público. Até o fechamento desta reportagem, o paradeiro dos criminosos era incerto.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil. Imagens de um circuito de monitoramento flagraram a invasão dos bandidos. As imagens deverão ser entregues para análise. Investigadores vão confrontar a imagem ao de outros suspeitos presos na região.

No boletim, o aposentado disse que um dos bandidos estava armado. E que a intenção dos criminosos foi a de pegar itens de valor, como os televisores. Depois de pegar os objetos, os ladrões utilizaram o carro da vítima para fugir.

Há a suspeita de que um segundo carro esteja envolvido no crime. A polícia deve investigar se o veículo tinha alguma queixa de crime, como furto ou roubo, e verificar a possibilidade da participação na invasão.

O boletim não diz se as vítimas ficaram feridas. O caso segue sob investigação da Delegacia Central.