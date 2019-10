Bandidos invadem casas e roubam carros e pertences; dois são presos pela PM

Um jovem foi preso e um adolescente apreendido sob suspeita de participar de dois assaltos à residências em Mogi das Cruzes, durante a noite dessa quarta-feira, 16. Os casos aconteceram nos bairros Jardim Aeroporto e Bertioguinha, em um intervalo de quatro horas. De acordo com policiais da Força Tática, três veículos, objetos, eletroeletrônicos, além de joias foram recuperados.

Um dos carros roubados foi encontrado pelos policiais na Avenida Kaoru Hiramatsu. Três pessoas desceram do veículo e tentaram fugir, segundo a polícia. Houve perseguição a pé e dois foram capturados. O terceiro escapou ao entrar numa região de mata.

De acordo com a polícia, a dupla confessou um dos crimes. A descoberta de que eles também teria agido em outro assalto foi revelada na delegacia. Com base na forma em que agiram, vítimas reconheceram ambos como sendo integrantes do trio de assaltantes.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes. Os objetos recuperados foram devolvidos às vítimas.

Investigação

A Polícia Civil deve abrir nos próximos dias investigação para identificar e prender o terceiro suspeito de participar dos roubos. E verificar se o trio realizou outros assaltos na cidade.