Bandidos invadem e roubam casa de vice-prefeito de Itaquá

O vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Mario Lucio da Silva, o Mario Charutinho, de 73 anos, foi vítima de bandidos durante a manhã desta sexta-feira, 12. Ele, a esposa e um funcionário foram rendidos por, ao menos, três bandidos no bairro Morro Branco, região onde o político mora. Não há notícias se algum dos indivíduos levou alguma quantia ou objeto de valor. As polícias Civil e Militar buscam informações para descobrir o paradeiro do grupo.

As primeiras informações apontam que os criminosos aproveitaram que um funcionário trabalhava na residência do vice-prefeito para rendê-lo. Os bandidos permaneceram poucos minutos na casa, onde Charutinho, a esposa e o funcionário estavam.

Por telefone, um assessor da Prefeitura disse que a esposa do vice-prefeito conseguiu pedir ajuda, o que acabou afugentando os criminosos. Charutinho está se locomovendo com dificuldade, em razão de problemas na coluna.

A reportagem apurou que o bando fugiu sentido o bairro Aracaré. Por enquanto, a polícia não confirmou, mas há notícias de que um veículo foi roubado pelos criminosos na fuga. Depois, o veículo foi encontrado.

O caso segue em andamento. O DS enviou e aguarda mais informações. Até a publicação deste texto, os bandidos não haviam sido presos.