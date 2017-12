Bandidos invadem igreja, amarram padre, roubam R$ 7 mil e 43 produtos em Itaquá

A Igreja Católica de Nossa Senhora de Guadalupe de Itaquaquecetuba foi roubada na madrugada desta quinta-feira (21). Dois criminosos invadiram o local, mantiveram o padre amarrado e levaram 43 produtos, incluindo aparelhos eletrônicos e de uso pessoal, além de R$ 7 mil.

Por volta das 02h30, os bandidos envadiram a igreja, que fica localizada na Estrada São Bento, no bairro Jardim Moraes. O padre, que mora no local, no momento da ação estava na cozinha. Ele foi abordado pelos ladrões mediante arma de fogo, violência e grave ameaça. Em seguida, os suspeitos o amarraram. Colocaram cintos nas mãos e nos pés do padre e o deixaram sentado no sofá. Depois, os bandidos levaram ele para um quarto da igreja.

Enquanto os criminosos agiam, o padre conseguiu retirar os cintos da mão e escapar. Ele pediu ajuda para a vizinha. Porém, os ladrões conseguiram fugir com os produtos: aparelho de som, rádio portátil, três sapatos, cartão bancário, talão de cheque, microondas, televisão, DVD, vídeo game, anel de dedo, 12 produtos cosméticos, 10 óculos de sol e duas roupas de bebê.

No Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba, o padre afirmou que na igreja não há câmeras de monitoramento para a polícia identificar os suspeitos. Por conta disso e de nenhum arrombamento feito pelos assaltantes, a polícia não solicitou perícia no local.