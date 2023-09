Bandidos invadem mercado, explodem caixa eletrônico e levam dinheiro em Itaquá

A Polícia Civil procura por bandidos que explodiram um caixa eletrônico que fica dentro de um mercado na madrugada desta quinta-feira (14) no Jardim Napoli, em Itaquaquecetuba.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 para ir até o local atender um chamado de explosão a um caixa eletrônico.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o equipamento em chamas e a porta de entrada danificada. Havia ainda uma bolsa no local, o que fez com que o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) fosse acionado.

O local foi preservado e a bolsa foi verificada pela equipe especializada, não sendo constatado nenhum explosivo. Uma perícia foi realizada no local e encontrou cápsulas de pistola e fuzil.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, os criminosos danificaram a porta do caixa eletrônico, uma parede, um computador, o teto da loja e alguns objetos que estavam no interior do local.

Um representante do mercado disse à Polícia Civil que, no local, há câmeras de monitoramento, mas que elas podem não ter flagrado a ação dos bandidos. Até o fechamento desta reportagem, ainda não haviam sido calculados os prejuízos da ação dos bandidos nem o valor levado por eles.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Polícia de Itaquaquecetuba e segue sendo investigado. A Polícia procura câmeras do entorno que possam ajudar a identificar e prender os criminosos.