Bandidos invadem patío de veículos, roubam moto e atiram em cachorro em Suzano

Dois ladrões foram presos por suspeita de participarem da invasão ao pátio de veículos do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). O crime aconteceu nessa segunda-feira (31), véspera de Ano Novo, no Jardim Colorado, em Suzano. Na ação, um dos criminosos atirou contra um cachorro.

A invasão foi por volta das 14h20. Por enquanto, a polícia não divulgou quantos criminosos participaram da ação, sobretudo, as imagens do circuito de monitoramento flagraram, ao menos, cinco bandidos correndo pelo local.

Um deles, inclusive, foi filmado atirando contra um cão. Depois do crime, policiais fizeram cerco na região. A polícia não revelou as circunstâncias do momento que encontraram os dois bandidos, mas informou que uma moto foi recuperada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central. A reportagem solicitou e aguarda posicionamento da Polícia Civil, a respeito do que mais foi levado e se há confirmação de quantos ladrões participaram do crime.