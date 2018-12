Bandidos invadem residência e mantém construtor refém durante assalto em Suzano

Um construtor, de 50 anos, foi mantido refém em um assalto, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, em Suzano. Três ladrões, utilizando uma VW Kombi, abordaram a vítima quando chegava em casa. A Polícia Civil instaurou inquérito policial para investigar o caso. O assalto aconteceu na noite dessa quarta-feira, dia 19. A vítima, porém, só registrou o fato no dia seguinte.

O bando invadiu a casa, por volta das 22h30. Depois de rendido, a vítima foi trancada em um banheiro, onde ficou por aproximadamente 30 minutos. Neste período, os ladrões entraram em vários cômodos. Dos itens relacionados no assalto estão: aparelho de som, pares de tênis, microondas, televisores, videogames, computador, joias, filtro d'água, jaqueta e um relógio de pulso.

No Boletim de Ocorrência (B.O.), o construtor frisou que os criminosos fugiram em um VW Kombi, mas que não pôde visualizar as placas do veículo. Além disso, as características dos criminosos não foram descritas no registro policial.

A investigação aberta busca câmeras de segurança, que tenham filmado a chegada ou fuga dos criminosos. Até o fechamento desta reportagem, o paradeiro do bando não havia sido descoberto