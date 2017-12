Bandidos libertam motorista após verem que caminhão não transportava carga em Ferraz

Um motorista foi libertado nesta terça-feira (19) depois que bandidos viram que o caminhão no qual ele dirigia não transportava carga. Depois do crime, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender dois suspeitos de participar do roubo. O fato ocorreu na Rua Miguel Vieira Ferreira, no Jardim Renata, em Ferraz de Vasconcelos.

A ação dos bandidos ocorreu às 6h40. O motorista foi cercado por uma quadrilha, quando reduzia a velocidade para passar numa lombada. Ao todo, quatro assaltantes participaram do crime. A vítima foi obrigada a descer do caminhão e ficar sentado em uma praça do bairro.

Dois bandidos o mantiveram refém sob ameaças, enquanto os comparsas saíram com o veículo para descarregar a carga que supostamente transportava. Mas, o motorista teria dito que não estaria transportando nenhum tipo de produto. Os assaltantes que o mantinham refém repassaram a informação.

Em seguida, os suspeitos mandaram que o motorista ficasse na praça pública, e depois seguisse a um endereço, pois o caminhão estaria abandonado. O veículo foi localizado. Isto permitiu que a vítima fosse à Delegacia para registrar o caso, porque teve o celular e um aparelho de localização roubados na ação da quadrilha.

A PM foi avisada sobre o crime. Buscas foram feitas na região onde ocorreu o crime. A princípio, os policiais conseguiram localizar um adolescente, que tentou fugir. De acordo com a polícia, o jovem participou do roubo. Ao levá-lo à unidade policial, os policiais encontraram outro suspeito do crime. O motorista reconheceu ambos como participantes do crime.