Bandidos mantém adolescente amarrada e vendada durante assalto a residência em Suzano

Uma adolescente foi amarrada e teve os olhos vendados durante um assalto, em Suzano. Ela foi mantida refém por, ao menos, uma hora. O imóvel invadido está situado na Rua José Luiz Moreira, na Vila Maluf. A Polícia Civil tenta identificar os bandidos, que ainda estão foragidos.

O roubo aconteceu na tarde desta quinta-feira (7). Os bandidos conseguiram surpreender a adolescente, já que a garota estava dormindo no momento e não percebeu a invasão. No boletim, a garota diz que um dos ladrões estava armado. Ele, ainda, teria a ameaçado usando o armamento. Os bandidos chegaram a amarrá-la e obstruir a visão, com um pano. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente ficou com marcas da violência.

Ainda segundo o registro do caso, os ladrões conseguiram fugir levando um televisor, videogame e telefone celular. Não há informações se, depois da fuga, a jovem conseguiu se desamarrar sozinha, ou se teria pedido ajuda de vizinhos. Na via onde ocorreu o crime, a vítima disse que o local não tem câmeras de monitoramento.

Até o fechamento desta publicação, a polícia buscava informações sobre o paradeiro dos bandidos.