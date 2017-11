Bandidos mantém mãe e filha reféns durante assalto a loja de roupas no Centro de Poá

Uma empresária e a filha foram mantidas reféns durante um assalto em Poá. O crime ocorreu na Rua Capitão Francisco Ignácio, na região central da cidade. Dos três bandidos, dois foram presos depois do crime. A Polícia Civil busca informações para identificar e prender o foragido.

O roubo aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (24). Por volta das 17 horas, os bandidos entraram na loja fingindo serem clientes. Em seguida, eles anunciaram o roubo

A empresária pegou a filha – de aproximadamente 3 anos-, que brincava na loja, e foi obrigada a ir para um cômodo, onde foi mantida refém. Os bandidos saíram pegando mercadorias e colocando em sacos plásticos. Porém, eles se assustaram e fugiram, quando viram uma viatura da Polícia Militar (PM).

De acordo com os PMs, buscas foram iniciadas na região. A polícia conseguiu localizar e prender dois suspeitos. O terceiro conseguiu fugir. Apenas as sacolas e celulares roubados foram recuperados. No entanto, a arma usada durante o roubo não foi encontrada.

A dupla foi levada à Delegacia. Na unidade policial, as vítimas confirmaram categoricamente a participação dos suspeitos. Os homens deverão passar por audiência de custódia neste sábado (25).