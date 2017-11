Bandidos mantêm motorista da Uber refém durante assalto em Ferraz

Bandidos mantiveram um motorista da Uber refém durante um assalto em Ferraz de Vasconcelos. A Polícia Militar (PM) conseguiu prender os três suspeitos, de 17 a 21 anos, depois de uma perseguição que terminou no Viaduto Ayrton Senna, na Vila Côrrea. Uma réplica de pistola foi apreendida na ação.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (28). A princípio, a polícia recebeu informações de que um GM Prisma trafegava de modo suspeito na Vila Loanda. Buscas foram feitas na região, sendo que, o veículo foi encontrado na Rua Tito Temporim, no Jardim São João.

Houve uma tentativa de parada ao veículo, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Um cerco policial foi montado na área. A fuga se encerrou no Viaduto Ayrton Senna, quando o carro foi interceptado. Um adolescente tentou fugir a pé, porém foi apreendido.

A polícia descobriu que a perseguição teria sido motivada, pois, o motorista da Uber foi feito refém e um dos bandidos estava dirigindo o carro. Na ocasião, a vítima explicou que teria sido abordado pelos suspeitos na Rua Santos Dumont, no Centro de Ferraz. Uma arma falsa foi encontrada no assoalho do carro.

De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime.