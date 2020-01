Bandidos mantém motorista refém e roubam carga avaliada em mais de R$ 6 mil

A polícia procura pelos bandidos que mantiveram um motorista, de 43 anos, refém durante um roubo em Itaquaquecetuba. Na ação, os ladrões fugiram levando quatro refrigeradores, uma lava louças, um purificador de água, um freezer, cartões bancários, além de R$ 300.

O roubo foi na segunda-feira, 27. Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que realizava uma entrega, na Estrada do Mandi, quando dois ladrões o abordaram. Ele foi obrigado a dirigir por alguns minutos. Parou em um local ermo, onde um dos ladrões descarregou a carga, avaliada em mais de R$ 6 mil.

Após retirar os eletrodomésticos, um dos ladrões, ainda, permaneceu no carro da vítima. Pela segunda vez, o motorista foi obrigado a dirigir por ruas da cidade, até parar em uma via de terra. O registro do caso aponta que o homem foi liberado e o bandido fugiu. A vítima estimou que a ação dos bandidos durou cerca de 20 minutos.

A investigação será realizada por policiais do distrito central do município. Até o fechamento desta reportagem, os ladrões não haviam sido identificados.