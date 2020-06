Bandidos protagonizam perseguição por ruas centrais e Rodoanel em Suzano

Bandidos protagonizaram uma grande perseguição nesta sexta-feira, 19, em Suzano. Após roubar um carro no Centro da cidade, e lutar com a vítima, os ladrões fugiram por ruas centrais, no bairro Maria de Maggi, até chegarem ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O carro roubado foi recuperado e uma arma apreendida. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O carro no qual haviam roubado foi visto por policiais da 4ª Cia, do 32° Batalhão. Na ocasião, policiais tentaram pará-los, mas sem sucesso.

O bandido que dirigia o carro seguiu, então, para o Trecho Leste do Rodoanel. Fugiu por alguns quilômetros, até chegar em Itaquaquecetuba, e ao tentar acessar um retorno e bateu. Depois da batida, os ladrões correram para uma área de mata fechada.

Devido a região ser fechada, o helicóptero Águia da Polícia Militar apoio nas buscas. Policiais de Itaquá e Suzano participaram do cerco. Apesar disso, os bandidos não foram localizados.

De acordo com a PM, um revólver foi localizado. Uma das munições estava picotada, ou seja, já havia sido disparada. O carro roubado foi apreendido e deve ser entregue ao proprietário. O caso será registrado na Delegacia Central.