Bandidos que atropelaram PM na Estrada Portão do Honda são capturados

Policiais da Força Tática capturaram nesta quinta-feira, 19, os bandidos que atropelaram um policial militar, durante um blitz de fiscalização, na quarta-feira, 18, na Estrada Portão do Honda, em Suzano. Os homens foram conduzidos ao 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

De acordo com as primeiras informações, a dupla foi detida após denúncia anônima. Ambos têm passagens na Justiça. A Justiça concedeu mandado de prisão preventiva contra os indivíduos.

Um dos presos era procurado da Justiça e integra uma facção criminosa, segundao a polícia.

Entenda o caso

Um policial militar foi atropelado após um carro furar um bloqueio de fiscalização na Estrada Portão do Honda, no Jardim Europa, em Suzano, durante a tarde de quarta-feira, 18. Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde do agente era delicado.

O carro usado para atingir o policial foi abandonado metros à frente. Dois ocupantes fugiram, mas, foram flagrados por câmeras de monitoramento. De acordo com a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de roubo.

O PM atropelado foi encaminhado, com um ferimento na cabeça, ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele é delicado.