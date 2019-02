Bandidos roubam carro em Suzano e protagonizam perseguição até Mogi-Dutra

Um bandido foi preso e dois carros roubados foram recuperados pela Polícia Militar nessa quinta-feira (7), após perseguição, que se estendeu por mais de cinco quilômetros, e passou por três municípios do Alto Tietê: Itaquaquecetuba, Arujá e Mogi das Cruzes. Além de policiais de três cidades, a fuga mobilizou o helicóptero Águia.

De acordo com a PM, um GM Celta foi roubado em Suzano. O veículo foi encontrado na Estrada dos Índios, no Jardim Amanda. Na ocasião, um Renault Sandero o escoltava. Policiais da Força Tática tentaram pará-los, mas sem sucesso.

Os carros seguiram pela Estrada dos Limoeiros. Um dos veículo conseguiu escapar e fugir sentido a Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes. Contudo, o GM Celta permaneceu sendo seguido. O automóvel ainda tentou fugir pela rodovia mogiana, mas acabou retornando a Itaquá.

Na Estrada do São Bento, no Jardim Josely, os policiais encontraram o Sandero abandonado. Já o motorista do Celta viu que não conseguiria escapar e, então, pulou do carro em movimento. A intenção foi a de fugir pelo matagal, mas a ação logo foi frustrada.

Segundo a PM, o suspeito preso tem passagem na Justiça. Ele tinha saido da cadeia em maio do ano passado, depois de passar mais de dois anos recluso no sistema carcerária, em razão de uma condenação por roubo. Já o indivíduo foragido, foi identificado e é procurado pela polícia. As vítimas reconheceram ambos.