Bandidos roubam celular e dinheiro de motorista de Uber

Um motorista de Uber teve o celular e R$ 200 roubados durante assalto à mão armada, na Rua Masato Sakai, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos. A ocorrência aconteceu na noite de sexta-feira (2) e registrada no Distrito Policial da cidade na manhã de sábado (3).

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), o motorista de 51 anos foi abordado por dois suspeitos em uma moto. Um dos indivíduos estava aramado e ameaçou a vítima, que foi obrigada a entregar os pertences do interior do carro.

Outro caso

Ainda em Ferraz de Vasconcelos, um caso semelhante ocorreu no início de janeiro. O episódio terminou na prisão de dois jovens, de 18 e 19 anos, que tentaram assaltar um motorista do aplicativo que buscava uma passageira na Rua das Indústrias, na Vila Loanda. A polícia chegou aos suspeitos por meio das características citadas pela vítima.

A prisão foi efetuada na Rua São Lázaro, na Vila Margarida, que fica a 10 minutos do local do crime. Os suspeitos confirmaram a tentativa de assalto depois de serem questionados pelos agentes. Na ocasião, um revólver calibre 22 usado na ação criminosa também foi apreendido na casa de um dos integrantes da dupla. O reconhecimento dos autores, pelo motorista da Uber, aconteceu na delegacia da cidade. O caso foi submetido à audiência de custódia ainda na mesma semana.