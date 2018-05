Bandidos roubam comerciante e atiram para dispersar população no Jardim Suzanópolis

Quatro pessoas - sendo um adolescente - foram presas após roubar um comerciante e atirar para dispersar um grupo de pessoas, no Jardim Suzanópolis, em Suzano. Entre os detidos, esta uma jovem, de 19 anos. O nome dela estava incluso no programa de desaparecidos, quando sumiu no mês passado, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

As prisões foram realizadas durante a noite dessa terça-feira (29). Segundo a polícia, a intenção deles era a de roubar o carro do comerciante. O veículo, porém, foi bloqueado devido ao sistema de segurança. Ainda assim, os bandidos roubaram um celular R$ 14,85.

O bando fugiu a pé. Na fuga, um deles atirou, ao menos, duas vezes ao ver um grupo de pessoas que possivelmente teria presenciado o assalto. Os tiros não atingiram nenhuma pessoa.

Após o crime, a polícia conseguiu localizar o grupo em locais distintos do bairro. De acordo com a PM, o autor dos tiros, um jovem, de 18 anos, estava foragido da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa). Boa parte dos presos têm passagens na Justiça por roubo ou receptação.

Desaparecida

A desaparecida morava há pouco tempo na região. Ela mantinha uma relação com um dos homens, que também foi detido durante o roubo. A jovem explicou que saiu de Minas Gerais, pois, teria conhecido uma pessoa. Por pouco tempo, ela morou na Comunidade de Paraisópolis. O relacionamento, porém, foi breve. Dias depois, a jovem frisou que ter conhecido o atual amásio, portanto, vindo a morar no Alto Tietê.