Bandidos roubam loja do Shopping de Itaquá e trocam tiros com a PM

Pelo menos quatro bandidos roubaram, nesta terça-feira (1º), uma loja do Shopping de Itaquaquecetuba e trocaram tiros com a Polícia Militar (PM) na hora da fuga. Um suspeito foi detido. Além disso, dois revólveres foram apreendidos. Ninguém ficou ferido. A carga roubada foi recuperada.

Policiais receberam chamado para atender uma ocorrência sobre roubo nas Casas Bahia do centro de compras. Próximo ao local, avistaram um carro com quatro suspeitos. Os policias deram ordem para descer do veículo, mas os bandidos tentaram fugir. Após perseguição, na Rua Mogno, os suspeitos desembarcaram do carro e com revólveres dispararam contra os policiais, que revidaram com cinco tiros. Os criminosos fugiram pela Rua Cajati. No entanto, um deles foi detido.

De acordo com a polícia, o veículo abandonado pelos bandidos é produto de roubo do último dia 25, registrado no 1º DP de Mauá.

A polícia ainda apreendeu, pela Rua Cajati, dois revólveres calibre 38.

Toda a carga roubada foi encontrada no porta mala do veículo e foi recuperada.