Bandidos roubam motociclista no Centro; moto estava 'camuflada' em matagal

Agentes municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Suzano localizaram, na quarta-feira à noite, 20, uma moto roubada, em uma área de mata na Rua Rocha, no bairro Meu Cantinho. A motocicleta tinha sido roubada instantes antes no Centro. Ninguém foi preso.

De acordo com os guardas, as buscas a moto roubada se iniciaram após pedido de ajuda da vítima. Na ocasião, ele contou que dois bandidos, sendo um armado, o roubaram no semáforo da Rua Konoi Endo, próximo ao Largo da Feira, e fugiram sentido o Jardim Casa Branca.

Os guardas encontraram a moto escondida numa área de mata. Contudo, os ladrões não foram encontrados. A suspeita é de que eles tenham deixado a moto no local, pois iriam retornar para buscá-la.

Segunda localização

Um segundo veículo roubado foi encontrado, na quarta-feira, na Rua Yoshinaga Okabayashi, no Jardim Casa Branca. Segundo a corporação, o carro tinha sido roubado na terça-feira em Guarulhos. Ninguém foi preso.