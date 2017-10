Bandidos roubam van escolar e abandonam crianças em estrada

Bandidos roubaram uma van escolar com alunos dentro nesta quinta-feira (26), em Suzano. As crianças, com idades de 5 a 10 anos, foram deixadas logo após o crime em uma estrada, na divisa da cidade suzanense com Itaquaquecetuba. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil iniciou buscas na região para identificar os suspeitos.



O roubo ocorreu às 6h40, na Estrada do Preju, no bairro Miguel Badra. Dois bandidos armados entraram na frente do veículo, impossibilitando que o motorista seguisse viagem. Em seguida, os suspeitos ordenaram que o condutor e a ajudante saíssem.



Os bandidos seguiram pela Estrada, enquanto isso, as vítimas correram para um posto de combustível para informar o roubo.

Rondas foram iniciadas na região

A van escolar foi encontrada, depois de sete minutos. Apenas uma criança não estava no veículo. Segundo a Polícia Militar (PM), as buscas continuaram e o menino foi localizado preso dentro de um carro abandonado.

Ainda segundo a Polícia, o garoto não sofreu ferimentos. Os policiais também disseram que, a princípio, os bandidos alegaram às vítimas que iria usar a van para transportar uma carga roubada, e que deixaram as crianças livres após o serviço ser concluído.



De acordo com o delegado Cleverson Omena, os investigadores do 2º Distrito Policial (DP) farão diligências na região na tentativa de identificar e prender os suspeitos.





Uma arma falsa e chaves de um carro foram apreendidas.