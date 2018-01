Bandidos tentam furtar caixas eletrônicos do Santander no Centro de Suzano

Bandidos tentaram furtar caixas eletrônicos do Banco Santander, na madrugada desta segunda-feira (29), no Centro de Suzano. Os criminosos não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro. A Polícia Civil tenta identificar os autores do crime.

A agência alvo dos criminosos fica localizada na Rua General Francisco Glicério, na altura do número 471. As informações iniciais apontam que dois equipamentos foram danificados pelos bandidos. Pelo menos, três viaturas da Polícia Militar (PM) foram deslocadas para atender à ocorrência.

Até as 9h30, o suzanense que passava pelo local via um veículo da corporação em frente ao banco. Peritos foram chamados, mas não há a confirmação de que algum tipo de objeto foi apreendido. As filmagens das câmeras de monitoramento da agência bancária deverão ser analisadas, uma vez que investigadores da delegacia central tentarão identificar os criminosos que participaram do crime.

Amadorismo

Informações apuradas pela reportagem com a PM apontam que a ação dos bandidos pode ter sido praticada por criminosos iniciantes. Isto por causa do tipo de ferramenta utilizada para danificar os caixas eletrônicos, bem como o modo em que deixaram o local.

A ocorrência foi apresentada na delegacia central. O caso segue sob investigação.