Bandidos veem descuido e tentam roubar motoristas na rotatória do Miguel Badra

Em meio a uma semana de protestos pacíficos, a Estrada Governador Mário Covas, no Miguel Badra, em Suzano, foi palco também de crimes. Bandidos armados tentaram roubar motoristas que reduziam a velocidade ao passar na rotatória. A polícia não acredita que a gangue tenha aproveitado dos atos na via, pois, a concentração de caminhoneiros estava numa região mais afastada.

As tentativas de assalto ocorreram durante a tarde dessa quinta-feira (24). Até o momento, não há registro confirmando se alguma pessoa foi roubada pela gangue. De acordo com a Polícia Militar (PM), um indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na Rua Mário Bochetti. A via fica próxima à rotatória do bairro, onde aconteceram os crimes.

Na ocasião, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com duas munições. Aos PMs, o suspeito negou ter participado nas ocorrências anteriores. E que a arma encontrada era para segurança pessoal. Ainda de acordo com a PM, o indivíduo preso bate com as características passadas por motoristas sobre as tentativas de assalto na rotatória.

A PM não divulgou se o suspeito, de 21 anos, já tem passagens na Justiça. Somente confirmou que ele permaneceu preso, e que a ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.