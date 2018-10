Bando realiza roubo a carga no Centro de Suzano, mas acaba preso na região Norte

Ao menos, seis pessoas foram presas pela Polícia Militar por suspeita de participar do roubo a uma carga de salgadinhos, no Centro de Suzano, na manhã dessa segunda-feira (29). O bando foi capturado em regiões distintas da região Norte da cidade, como Jardim Revista e Recreio Sertãozinho.

O assalto foi no cruzamento da Rua Amélia Guerra e a Avenida Mário Covas Junior, a Marginal do Una. Na ocasião, o motorista foi mantido refém. Depois do roubo, o bando fugiu sentido à região Norte. Foi aí que eles não contavam com um detalhe; policiais estariam fazendo fazendo abordagens na Estrada Portão do Ronda.

Quando chegaram a este ponto, os ladrões não pararam. Houve breve perseguição. No total, três pessoas (sendo uma adolescente) foram detidas. O cerco da PM ainda conseguiu capturar outro bandido. O suspeito também tentou escapar, mas perdeu o controle e bateu no muro de uma residência na Rua Lázaro Marçal de Camargo, no Recreio Sertãozinho.

Por coincidência, o imóvel aonde o bandido colidiu era usado para armazenar a carga roubada horas antes. No total, a polícia crê que o carregamento de salgadinhos estava avaliado em R$ 1,5 mil. Além de prender o bando, os policiais recuperaram um revólver calibre 32.