Bar na Benjamin Constant é furtado

Um bar, localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano, foi furtado na segunda-feira (20). Do local, apenas uma televisão de 49 polegadas foi subtraída. O caso foi registrado na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o proprietário do estabelecimento abriu o comércio e constatou que o aparelho havia sido furtado. Ele informou que não há sinal de arrombamento no local. No entanto, acredita que uma janela do bar pode ter ficado aberta, o que facilitou a prática do crime.