Batida entre dois carros deixa cinco feridos na Rua Dr. Prudente de Moraes

Um acidente grave envolvendo dois veículos de passeio deixou cinco pessoas feridas no final da tarde deste sábado, 9, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), altura do Hospital das Clínicas, no Jardim Nazareth, em Suzano.

Segundo o tenente Marchini, do Corpo de Bombeiros, dois feridos ficaram presos às ferragens de um dos carros. Entre eles, um adolescente, de 14 anos, que teria fraturado o fêmur, e um homem, que foi socorrido consciente.

Testemunhas que presenciaram o acidente disseram à reportagem do DS que um dos veículos teria avançado o sinal vermelho e colidido com outro, que estava no sentido Suzano da SP-66.

Um dos carros - que segundo as testemunhas, foi o que avançou o semáforo - estava com as cinco pessoas feridas à bordo. Quatro delas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal com ferimentos. O ocupante do outro carro não ficou ferido.

O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da via durante mais de 20 minutos e provocou enorme congestionamento. Muitos carros optaram por desviar por ruas que cruzam a SP-66. A reportagem também flagrou veículos andando na contramão e motos tentando passar por dentro do local isolado pelo Corpo de Bombeiros.

A Rua Dr. Prudente de Moraes foi totalmente liberada às 18h24.