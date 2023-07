Batida entre dois carros deixa homem gravemente ferido em Mogi

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido ao ter o carro atingido por outro veículo na tarde de domingo (9) na Rua Augusto Regueiro, esquina com a Rua Otacilio Barbosa de Goes, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, elaborado com base no relato de testemunhas que presenciaram a situação, tudo aconteceu porque o motorista do carro que colidiu com o da vítima, um homem de 24 anos, teria discutido com a companheira.

O homem, então, teria entrado no carro e dito que "nunca mais seria visto". Ele acelerou o carro com a intenção de jogar o veículo contra um muro. No entanto, acabou acertando outro carro que estava fazendo o cruzamento na hora.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, com ferimentos graves. Segundo o Boletim de Ocorrência, o estado de saúde da vítima é crítico.

O motorista do carro que causou a colisão fugiu do local. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como colisão, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro e segue sendo investigado.