Batida envolvendo carros de passeio deixa três feridos em Suzano

Uma batida envolvendo dois carros de passeio deixou três pessoas feridas, na elevação da antiga Rodovia Indio-Tibiriçá, região do Jardim Ipelândia, em Suzano, durante a manhã desta quinta-feira (24).

Um dos veículos estaria acima da velocidade. Ao chegar na elevação, o motorista teria perdido o controle e invadido a pista contrária. Um motorista de aplicativo seguia sentido bairro, quando tentou desviar, mas acabou sendo atingido de frente.

Testemunhas relataram que acionaram o resgate. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram socorridos ao Pronto-Socorro (PS) Municipal.

Trânsito

A batida causou lentidão no trecho. Um funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) controlou o fluxo de veículos. Houve ainda a necessidade de jogar serragem na pista, em razão de um dos veículos ter vazado óleo.