Batida frontal entre dois carros deixa um morto e dois feridos em Mogi

Um acidente entre dois carros deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (5) na Rodovia Mogi-Salesópolis, altura do quilômetro 65, em Mogi das Cruzes, próximo à divisa com Biritiba Mirim.

Segundo as informações do tenente André Belarmino, da Polícia Militar Rodoviária, um Fiat Uno e um Volkswagen Fox bateram de frente. O Uno estava trafegando no sentido Mogi e o Fox no sentido Salesópolis.

Dentro do Uno, estavam o motorista e uma passageira. O motorista do Uno foi lançado para fora do veículo e morreu no local. Já a mulher, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, assim como o motorista do Fox.

"Quando acontece um acidente viário com veículo sobre faixa, nosso protocolo é retirar os veículos para evitar novos acidentes. São feitas fotos para perícia e segue o trânsito sinalizado. Não está bloqueada a via", afirmou o tenente Belarmino.

De acordo com as informações do tenente, pista estava molhada no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o acidente. A via não está bloqueada. O caso está sendo apresentado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.