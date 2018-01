Bebê de 13 dias se engasga e é salvo por policiais militares de Ferraz

A rápida ação de Policiais Militares (PMs), da Base Comunitária do Parque São Francisco, salvou um recém-nascido, de 13 dias, em Ferraz de Vasconcelos. A criança teria se engasgado, mas o motivo não foi citado. Ela não corre risco de morrer

A mãe do menino chegou à base pedindo socorro no final da tarde da última segunda-feira (15). Com o filho desmaiado, a mulher chorava pedindo ajuda, pois não teria conhecimento para socorrê-lo. Disse que o recém-nascido estava engasgado.

Os PMs, que estavam no local, iniciaram os procedimentos de resgate. A princípio, as tentativas não surtiram efeito. Por isto, os policiais entraram na viatura e seguiram para o hospital regional Dr. Osíris Florindo Coelho.

A caminho da unidade de saúde, um policial conseguiu desengasgar a criança. De acordo com o setor de comunicação do 32º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar (PM), o recém-nascido ficou internado para a realização de exames atestando quanto a alguma complicação, sobretudo, não corre risco de morte.

A ocorrência foi atendida pelo sargento Ribeiro e o cabo Wanderley.