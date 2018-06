Bebê de quatro meses fica em coma após ser espancado pelo pai; suspeito é preso

Um pintor de automóveis, de 27 anos, foi preso por suspeita de espancar o filho, de apenas quatro meses de idade. Além da criança, o homem também agrediu a companheira, de 19 anos. Os crimes aconteceram nessa quarta-feira à noite (6) na casa da família, no Jardim Ivete, em Mogi das Cruzes.

Após o ataque, o bebê foi internado em estado grave. A última atualização sobre o estado de saúde mostrava que a criança continuava em coma no Hospital Luzia de Pinho Melo.

Além disso, a mãe da criança também foi hospitalizada devido aos ferimentos causados pelo então companheiro. Até o fechamento desta matéria, as vítimas não tinham recebido alta médica.

Prisão

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência, mas não conseguiu localizar o suspeito. Uma investigação foi aberta por policiais do 3º Distrito Policial (DP) de César de Souza, que resultou na prisão do suspeito. De acordo com a polícia, o homem foi encontrado na casa de uma tia. Ele resistiu à prisão. Quanto ao motivo do crime, o suspeito somente negou.

Participaram do caso o delegado Alexandre Batalha, os policiais Maurimar Batalha, Alexandre Fernandes, além dos escrivães Roberta Batalha e Roberto Militão.