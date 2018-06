Bingo clandestino é descoberto em cômodo 'secreto' de bar em Itaquá

Um bingo clandestino foi descoberto e 11 caça-níqueis foram apreendidas durante a noite desse domingo (3), no bairro Estação, em Itaquaquecetuba. Os dispositivos estavam escondidos em uma espécie de 'sala secreta' de um bar, no cruzamento das avenidas Fernando Vasconcelos Rossi e Brasil.

De acordo com a PM, o encontro das máquinas foi possível, após frequentadores do bar demonstrarem certo nervosismo no momento que a viatura passava.

Enquanto faziam buscas pelo bar, os policiais observaram uma porta entreaberta, que dava acesso à outra sala. Neste espaço havia máquinas caça-níqueis. Duas pessoas jogavam no momento da ação.

Segundo a polícia, além dos jogadores, um homem se identificou como proprietário do local e também foi levado ao Distrito Central da cidade. Apesar do flagrante, os homens foram liberados após assinar um Termo-Circunstanciado, já que o delito de jogos de azar não caracteriza numa prisão.

Os caça-níqueis foram recolhidos e, posteriormente, serão destruídos.