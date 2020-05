Boliviano resgatado por trabalho escravo passava fome e era ameaçado por pitbull, diz GCM

Um boliviano em situação análoga à escravidão foi resgatado por guardas civis municipais (GCMs) de Itaquaquecetuba, durante esta terça-feira, 5. Ele foi encontrado numa casa na Rua Nestor Vera, no Jardim Maria Rosa II. Segundo a corporação, o proprietário da confecção, de 33 anos, foi preso em flagrante.

A situação foi descoberta depois de uma denúncia indicar que bolivianos eram mantidos em cárcere privado. O relato, ainda, dava conta de que tais pessoas trabalham dia e noite na confeccionar de peças de roupa, e que eram impedidos e ameaçados por um pitbull, caso saíssem de casa.

No local, agentes do Canil da GCM de Itaquá localizaram uma mulher. Ela era a esposa do proprietário da confecção. Foi então que a mulher permitiu a entrada na casa. Em um cômodo nos fundos, os guardas viram um boliviano. Mas, foi preciso prender um cão da raça pitbull para chegar até a área.

Enquanto os guardas conversavam com o rapaz, observaram que o cômodo tinha apenas uma janela para a ventilação. Além disso, haviam nove máquinas de costura. A hipótese levantada pelos agentes é a de que outras pessoas tenham se assustado e saído pela única janela.

Abatido, o rapaz contou aos agentes municipais que era ameaçado pelo dono da confecção. Disse que o homem usava o cão para pôr medo neles, inclusive ficava sem comer. Diante das acusações, os guardas prenderam o dono do imóvel em flagrante por cárcere privado e situação análoga à escravidão.

A ação de resgate foi realizada pelos guardas Vinícius, Genises, Lisboa, Tome, Mattos e Marcuo. O caso segue sob investigação.