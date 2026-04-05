Bombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em Suzano

Um incêndio atingiu uma residência na Avenida Taiaçupeba, na altura do número 450, na Vila Amorim, em Suzano. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas rapidamente. De acordo com informações, não houve vítimas.

Moradores da região se uniram para ajudar a retirar móveis da casa, evitando maiores prejuízos.

Uma testemunha que passava pelo local relatou que percebeu a movimentação ao ver fumaça e uma multidão, logo em seguida os bombeiros chegaram ao local e controlaram a situação rapidamente. As causas do incêndio ainda não foram informadas.