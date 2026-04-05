Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 05 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Bombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em Suzano

Incêndio mobilizou moradores e foi controlado rapidamente pelos bombeiros, sem registro de vítimas

03 abril 2026 - 15h56Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Bombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em SuzanoBombeiros controlam incêndio em residência na Vila Amorim, em Suzano - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

Um incêndio atingiu uma residência na Avenida Taiaçupeba, na altura do número 450, na Vila Amorim, em Suzano. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas rapidamente. De acordo com informações, não houve vítimas.

Moradores da região se uniram para ajudar a retirar móveis da casa, evitando maiores prejuízos.

Uma testemunha que passava pelo local relatou que percebeu a movimentação ao ver fumaça e uma multidão, logo em seguida os bombeiros chegaram ao local e controlaram a situação rapidamente. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora
Polícia

Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora

Investimento em obras estruturais reforçam o abastecimento de água e aumentam a resiliência hídrica
Região

Investimento em obras estruturais reforçam o abastecimento de água e aumentam a resiliência hídrica

Polícia apreende 1,5 quilo de drogas em Ferraz
Polícia

Polícia apreende 1,5 quilo de drogas em Ferraz

Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá
Polícia

Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá

Operação Impacto apreende mais de 3 quilos de drogas em Mogi
Polícia

Operação Impacto apreende mais de 3 quilos de drogas em Mogi

Furto de energia em açougue em Itaquá causa prejuízo de mais de R$ 20 mil
Polícia

Furto de energia em açougue em Itaquá causa prejuízo de mais de R$ 20 mil