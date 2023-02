Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu em rio em Arujá

Um corpo foi encontrado às margens de um rio na tarde desta sexta-feira (3), em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros acredita que a vítima seja Sandro Dias da Silva, de 36 anos, que estava em um carro que caiu no trecho de Arujá do Rio Baquirivu-Guaçu. O homem foi levado pela força da água na noite da última quarta-feira (1°).

As buscas foram interrompidas e retomadas várias vezes. Nesta sexta-feira, na parte da manhã, os bombeiros voltaram a procurar a vítima no rio. Por volta das 15 horas, a corporação informou que o Grupo de Ações em Emergências e Desastres (Gaed) localizou uma pessoa que deve ser a vítima.

Sandro Dias da Silva caiu no trecho de Arujá do rio na noite de quarta, em um local que fica próximo à divisa com Guarulhos.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança da cidade, havia três pessoas dentro do carro. Duas conseguiram escapar, mas uma terceira vítima desapareceu.

Por conta da forte correnteza, as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros foram interrompidas no início da madrugada de quinta-feira (2). Porém, os trabalhos foram retomados pela manhã do mesmo dia no córrego onde o carro caiu.

Na tarde de quinta, as buscas foram novamente interrompidas, sendo retomadas na manhã desta sexta.

A família agora terá que fazer o reconhecimento da vítima para confirmar a identidade. Caso isso não seja feito, a identificação será realizada por meio de exame de DNA.