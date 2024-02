Bombeiros entram no segundo dia de busca por Elda Hiromi desaparecida após enxurrada em Suzano

O Corpo de Bombeiro de Suzano segue para o segundo dia de busca por Elda Hiromi Ussuki, de 55 anos, que desapareceu após forte temporal registrado em Suzano, na madrugada desta quarta-feira (14).

A mulher estava acompanhada do seu esposo, Dirceu Satoru Ussuki, que foi encontrado no córrego Ribeirão das Pedras.

Segundo os bombeiros, as buscas pelo corpo da mulher continuaram no córrego, onde o carro foi encontrado, e no Rio Una, onde deságua o córrego.

Desaparecimento

O casal estava dentro de um carro quando foram atravessar a Estrada Antônio Jorge, que estava alagada, e a correnteza arrastou o veículo para dentro do rio.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14). O corpo do homem foi encontrado na tarde do mesmo dia, no Rio Ribeirão das Pedras, próximo a Rodovia Índio-Tibiriçá.

O carro foi retirado do córrego que fica na rua Antônio Jorge, em Suzano, por volta das 6h desta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros.